В Госдуме предложили меры против мошеннических сайтов с билетами в театр

Роскомнадзор должен иметь право во внесудебном порядке блокировать такие интернет-ресурсы, заявил член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор должен иметь право во внесудебном порядке блокировать мошеннические сайты по продаже билетов на спектакли, концерты и елки. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия").

Он отметил, что в интернете "расплодились" многочисленные лжетеатральные или фейковые концертные сайты, которые продают несуществующие билеты на представления.

"Есть целесообразность наделить Роскомнадзор правом внесудебной блокировки подобных сайтов мошенников", - сказал депутат. Также, по мнению Антропенко, необходимо подумать о том, чтобы официальные сайты театров маркировались определенным символом - например, зеленой галочкой, благодаря чему все потребители смогут увидеть, является ли этот сайт настоящим.

Как подчеркнул парламентарий, через мошеннические сайты идет хищение средств покупателей. "Граждане не получают столь желаемых ими билетов на концерты, театральные действия, постановки, на елки - сейчас, в преддверии Нового года, это особенно актуально. И количество таких мошеннических сайтов, к сожалению, увеличивается", - отметил Антропенко.