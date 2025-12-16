В ОП рассказали, кто выйдет пенсию по старости в 2026 году

Пенсионерами станут мужчины и женщины 1962 и 1967 годов рождения соответственно, сообщил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения выйдут на страховую пенсию по старости в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Страховая пенсия - самая распространенная. Она назначается по старости, инвалидности и утере кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов - ИПК. Стоимость балла определяется государством, а число зависит от стажа и зарплаты.

"Чтобы выйти на пенсию по старости, нужно достичь определенного возраста, иметь страховой стаж минимум 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов - баллов. Назначает такую пенсию Социальный фонд России", - рассказал эксперт. - Мужчины могут выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году, если им исполнилось 64 года. Это мужчины, которые родились в 1962 году. Женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году, если им исполнилось 59 лет. Это женщины, которые родились в 1967 году".

Досрочная пенсия положена педагогам и медикам (со стажем 25 и более лет), многодетным матерям, родителям и опекунам детей-инвалидов. Кроме того, раньше выйти на пенсию могут люди с длительным стажем, с тяжелыми и вредными условиями труда, со стажем на Крайнем Севере. Есть такая возможность у военнослужащих, силовиков, космонавтов, артистов балета и театров.

Гражданам, у которых трудового стажа нет или его недостаточно для страховой пенсии, положена социальная пенсия по старости. Она ниже страховой и назначается на 5 лет позже.