В ГД считают, что в школах необходима система анализа деструктивного поведения

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев сообщил, что в парламенте работают над соответствующими мерами

ТОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Развитие психологических служб и организация системы диагностики после каждого случая деструктивного поведения в образовательных учреждениях необходимы для профилактики агрессии в среде школьников. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

"И в Госдуме, и в нашем комитете по молодежной политике мы работаем над мерами, которые необходимо принимать. Во-первых, это профилактическая работа, в том числе с правоохранительными органами, школьники должны знать о последствиях своих действий. Это, конечно же, развитие психологических служб в школе, и школьный психолог сегодня - необходимость. Должна быть организована система диагностики после каждого случая деструктивного поведения. Потому что и небольшие стычки в школе могут приводить к тому, что кто-то может взять нож или огнестрельное оружие", - сказал Киселев.

Он подчеркнул, что говорить о причинах нападения в Одинцове пока рано, сейчас работают оперативные службы. Но тема деструктивного поведения школьников, такие явления как буллинг, травля своих одноклассников или агрессивное поведение с применением оружия, к сожалению, стали очень часты, резюмировал Киселев.