В ГД рассказали о размерах разовой выплаты накопительной пенсии в 2026 году

Первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева отметила, что средний же размер разовой выплаты пенсионных накоплений составит около 68 тыс. рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пенсионеры в 2026 году смогут получить в качестве единовременной выплаты всю сумму накопительной пенсии, если она не превышает 440 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева ("Единая Россия").

"Единовременная выплата дается в том случае, если средства пенсионных накоплений гражданина в 2026 году не превышают 440 тыс. [рублей]", - сказала депутат, отметив, что выплату могут получить женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины от 60 лет.

Цунаева пояснила, что этот показатель получается при делении всей суммы пенсионных накоплений человека на ожидаемый период выплаты пенсии (270 месяцев - официальный расчетный показатель, устанавливаемый правительством РФ). Если цифра получается меньше 10% прожиточного минимума пенсионера, то все накопления пенсионер может получить в виде разовой выплаты.

Речь идет о предельном показателе, при котором средства могут быть получены единовременно. Средний же размер разовой выплаты пенсионных накоплений в 2026 году, как следует из материалов к бюджету Соцфонда РФ, составит около 68 тыс. рублей.

Накопительная пенсия формировалась за счет части страховых взносов. В 2014 году механизм формирования накопительной пенсии был заморожен, но уже накопленные средства остались на пенсионных счетах граждан и выплачиваются в соответствии с законом.

Выплата накопительной части может осуществляться либо ежемесячно, либо единовременно при выходе человека на пенсию (если накопления меньше 10% прожиточного минимума в пересчете на 270 месяцев). Средний размер ежемесячной выплаты накопительной пенсии в 2026 году составит почти 1,6 тыс. рублей, следует из материалов к бюджету Соцфонда.