Вильфанд: более чем в 10 регионах температура будет ниже нормы

В частности, в Ненецком автономном округе до конца недели прогнозируют до минус 37 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Температура ниже климатической нормы на 6-19 градусов прогнозируется в более чем 10 субъектах РФ в течение ближайших дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"17-19 декабря в Архангельской области прогнозируется температура на 8 градусов ниже нормы - до 20-24 градусов мороза, в Ненецком автономном округе до конца недели минус 30-37 градусов, что на 9-10 градусов ниже нормы. В Коми показатель будет на 10-18 градусов ниже нормы - до минус 37. На севере Приволжского федерального округа с 17 по 20 декабря температура на 7-12 градусов ниже нормы - до 28 мороза. Настоящая суровая зима на севере Урала, до конца недели температура будет в диапазоне 35-40 градусов ниже нуля. В Свердловской области значения будут на 7-19 градусов ниже нормы - 28-36 мороза. В Курганской области 20-21 декабря температура будет на 6-10 градусов ниже нормы с морозом до минус 25-34 градусов", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра пояснил, что зима в полном разгаре в регионах Сибири, в Красноярском крае температура на 10-15 градусов ниже нормы, морозы будут достигать 40-43 градусов. И по-настоящему морозная погода будет ощущаться на юге Сибири, 19-21-го числа в Омской и Томской областях температура будет на 10-17 градусов ниже нормы, а морозы будут достигать 31-36 градусов. В Иркутской области еще более сильный мороз, температура ниже нормы на 8-9 градусов, показатель опустится до минус 40-43.

В Хабаровском крае 19-21 декабря температура будет составлять минус 42-43 градуса, что на 8 единиц ниже нормы. 17-18 декабря "настоящие морозы" до минус 40 градусов прогнозируются в Амурской области, а в Якутии значения могут опускаться до минус 49-50 градусов.