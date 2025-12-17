Соцфонд сообщил, в каких регионах больше всего работающих пенсионеров

По данным фонда, это Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Самое большое число работающих пенсионеров зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда России, которые изучил ТАСС.

"Численность работающих пенсионеров: г. Москва - 502 501, Московская область - 420 434, г. Санкт-Петербург - 333 934, Краснодарский край - 243 034, Свердловская область - 235 409", - говорится в документе.

Как следует из данных Соцфонда, наименьшее число работающих пенсионеров отмечается в Ненецком автономном округе, там их лишь 3 392, на Чукотке - 5 063, В Еврейской автономной области - 7 272, в Республике Алтай - 8 867.

В целом по стране более 7,3 млн работающих пенсионеров. Средняя пенсия у них составляет 24 006 рублей.