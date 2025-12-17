В ГД назвали незаконным принуждать работников покупать продукцию компании

Такие действия нарушают трудовое законодательство, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Работодатель может быть оштрафован за принуждение своих сотрудников выкупать собственную продукцию или услуги. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя случаи, когда в компаниях заставляют работников приобретать нераспроданные или иные товары.

"К сожалению, пережитки прошлого иногда наблюдаются, когда отдельные руководители, желая реализовать свою продукцию, используют потенциал своих работников, делая так называемую социальную нагрузку и понуждая, намекая, заставляя приобрести. Это незаконно", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что такие действия работодателя нарушают трудовое законодательство. "На это нужно обращать внимание. Если такие факты есть, трудовая инспекция оперативно на них может отреагировать, и работодатель за это будет привлечен к административной ответственности".

Нилов заключил, что "никакого давления" со стороны работодателя на сотрудников по поводу покупки собственной продукции, услуг или какой-либо иной продукции в рамках трудовых отношений быть не должно.