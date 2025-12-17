В некоторых районах Камчатки выпало до 730% от декадной нормы осадков

Погодная ситуация не является уникальной для региона, отметила начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 декабря. /ТАСС/. В некоторых районах Камчатки сумма осадков за первую декаду декабря достигла до 730% от декадной нормы, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько.

С начала декабря на Камчатку обрушились несколько циклонов, последний - с дождем и ветром. Он практически парализовал движение в Петропавловске-Камчатском. В столице региона сильная гололедица.

"В начале декабря над Беринговым морем произошло объединение гребней тихоокеанского и чукотского антициклонов, заблокировавших дорогу на восток циклонам, зарождавшимся у берегов Японии. И все атмосферные вихри были вынуждены один за другим смещаться на север Охотского моря, вынося циклоны на прибрежные районы Камчатки. В южных районах и на северо-востоке полуострова количество выпавших осадков значительно превысило многолетние значения. В краевом центре, на востоке Елизовского округа и в Быстринском округе сумма осадков достигала 470-730% от декадной нормы", - рассказала Приходько.

При этом, по ее словам, такая погодная ситуация не является уникальной для региона. Так например, в декабре 2010 года в Петропавловске-Камчатском прошли четыре циклона с дождем и ветром, они подходили к берегам полуострова один за другим. Сейчас синоптики на Камчатке прогнозируют подход еще одного циклона к концу рабочей недели: он, вероятнее всего, будет со снегом и порывистым ветром.