Вильфанд: в регионах России возможны опасные погодные явления

Ожидается усиление ветра, снегопад и метель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер, снег и метель возможны в ближайшие дни в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Курильских островах в ближайшие дни прогнозируется снег, ветер до 22 м/с, на Охотском побережье Хабаровского края - очень сильный снег, ветер до 30 м/с, метель. На Сахалине пройдет сильный снег, метель, ветер на побережье будет достигать до 25 м/с, а на севере Сахалина - до 30 м/ с. На побережье Чукотского автономного округа ветер разовьет скорость до 28 м/с, а в районе Певека - до 30 м/ с", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что опасная погода будет прослеживаться и в Бурятии. Так, утром и днем 18-19 декабря ожидается комплекс неблагоприятных явлений: снег, местами сильный, усиление ветра до 24 м/с, метели, снежные заносы. В Магаданской области также прогнозируются снег, мокрый снег, ветер 15-20 м/с, метель.