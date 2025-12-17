Лишь 20% опрошенных россиян готовы советовать подписку на соцсети своей компании

По данным исследования агентства "Пиархаб" и центра A2:Research, 26% респондентов, которые не занимаются SMM, читают корпоративные группы поверхностно и считают контент слишком формальным

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Только каждый пятый россиянин, не связанный с ведением соцсетей компании, готов рекомендовать подписаться на соцсети организации, в которой он работает. Об этом говорится в совместном исследовании агентства "Пиархаб" и исследовательского центра A2:Research.

По данным исследования, 26% россиян, которые не занимаются SMM и не ведут корпоративные соцсети, читают их поверхностно и считают контент слишком формальным. Однако каждый десятый респондент отмечает, что иногда в таких публикациях можно найти полезные примеры и советы по работе и отрасли в целом. "Рекомендовать знакомым подписаться на соцсети компании, в которой работает, готов только каждый пятый россиянин (20%), чья деятельность не связана с SMM", - сказано в исследовании.

Однако 59% специалистов по SMM рекомендовали бы подписаться на соцсети компании, в которой работают, но вместе с тем 54% респондентов предложили бы использовать средства, выделенные на ведение социальных сетей, в качестве премиальных для сотрудников.

По данным исследования, большинство российских компаний имеют официальные профили в социальной сети "ВКонтакте". На втором месте по популярности находятся каналы в мессенджере Telegram и только 7% компаний успели создать аккаунты в национальном мессенджере Max. Как отмечается в исследовании, треть российских компаний имеет от 10 до 100 тыс. подписчиков в своих официальных аккаунтах, у четверти количество подписчиков варьируется от 5 до 10 тыс., а 18% смогли привлечь от 1 до 5 тыс. человек.

В онлайн-опросе приняло участие более 1,2 тыс. респондентов от 18 до 45 лет из российских городов-миллионников.