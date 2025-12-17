В Камчатском крае упростили экзамены для поступления в колледжи

Это позволит уменьшить психологическую нагрузку у подростков, отметила замминистра образования региона Патимат Омарова

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Снижение количества экзаменов, необходимых для поступления в колледжи и техникумы, позволит уменьшить психологическую нагрузку у подростков, поделилась мнением с ТАСС заместитель министра образования Камчатского края Патимат Омарова.

Количество регионов России, на которые распространится эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ для поступающих в учреждения среднего профессионального образования (СПО), увеличится с 3 до 12. В этот перечень вошел и Камчатский край.

"Повышение привлекательности профессионального образования для молодежи тесно связано с обеспечением его доступности. Участие Камчатского края в эксперименте по ОГЭ позволит нашим школьникам сдавать минимальный набор обязательных экзаменов для поступления в колледжи и техникумы Камчатки по востребованным на рынке труда профессиям. Так снижаются психологическая нагрузка на девятиклассников и риски неудовлетворительной сдачи части экзаменов, ребята более осознанно подходят к выбору своего старта в получении профессии, растет престиж профессионального образования", - рассказала Омарова.