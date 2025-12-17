В Москве стартовал фестиваль "Архитектура для людей"

Программа мероприятия направлена на поиск новых инструментов для восстановления ресурсов жителей мегаполиса

Редакция сайта ТАСС

© Олеся Кулинчик/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Городской фестиваль "Архитектура для людей", демонстрирующий пространства для отдыха в "Москве будущего", стартовал в столице, он пройдет в Музее Москвы и продлится до 17 января. Мероприятие включает культурно-просветительскую программу и экспозицию, посвященную поиску новых инструментов для восстановления ресурсов жителей мегаполиса: здесь гостям на входе предложат разуться, чтобы движение по пространству выставки уже стало началом перезагрузки.

"Наш фестиваль показывает, какую важную роль архитектура играет в жизни современного общества и формировании городской среды. [Выставка] "Смена ритма" - это приглашение по-новому почувствовать пространство: расслабиться, снять обувь и буквально оказаться ближе к теплу и комфорту. В зимний период это особенно ценно, а в музее, среди экспонатов еще и немного сказочно. Мы создаем атмосферу, где каждый сможет замедлиться, отдохнуть и ощутить себя как дома. Это второй сезон нашей выставки, и мы снова уходим от классического рассказа про архитектуру и просим архитекторов и художников описать ее на уровне чувств и эмоций - доступно каждому, интересно взрослым и детям", - пояснил главный архитектор Москвы и идеолог фестиваля Сергей Кузнецов.

Так, ведущие архитекторы, дизайнеры и художники приглашают гостей фестивальной экспозиции в свои версии городских павильонов-оазисов. В течение всего месяца вход на фестиваль будет свободным. По замыслу организаторов, проект отражает возможности взаимодействия архитектуры с пространством и урбанистической средой, а также знакомит посетителей с московскими архитекторами, дизайнерами, художниками, которые вносят изменения в облик мегаполиса.

"По данным ВЦИОМ, в среднем 10% жителей мегаполиса регулярно испытывают стресс. На территории выставки гости смогут сидеть, лежать и отдыхать. Пространство будет располагать к спокойному отдыху и неспешным размышлениям. <…> В этом году в фестивальном марафоне 12 участников: Александр Бродский, radugadesign, "Спич", Григорий Орехов, Yoomoota, Totan, "Хвоя", "Новое", Saga, Gafa+Vesper, Steel и Pler Bureau. Каждая команда представит свой уникальный интерактивный павильон", - отмечается в анонсе.

Инфраструктура восстановления

Так, в павильоне бюро "Спич" участники фестиваля могут совместно плести большой кокон, нити которого пропитаны уникальным ароматом. В пространстве архитектора Александра Бродского размещены рукотворные эскизы и макет сталинской высотки, - здесь посетители погружаются в альтернативную и дополненную реальность, из которой нужно будет найти вход и выход.

Компания radugadesign предложила перепрограммироваться звуком и светом: в павильоне, созданном совместно с нейробиологом, посетители могут лежать с закрытыми глазами под особым освещением. Бюро Steel предлагает "провалиться" в бесконечный лес, где сквозь зеркальные пол и потолок "прорастают" березы.

Фрагмент деревни в мегаполисе с запахом и текстурой сена создало бюро Totan, чтобы "телепортировать" москвичей в деревню.

Бюро Saga зовет гостей увидеть звезды, Gafa+Vesper - пройти через воду, а художник и скульптор Григорий Орехов - войти в свет. Pler Bureau предлагает посидеть на светлой дачной веранде с чаепитием и шахматами, а арт-проект Yoomoota - вернуться к истокам: посетители их павильона соприкасаются с особыми формами, звуками, вибрациями.

Кроме того, на фестивале пройдет обширная культурно-просветительская программа для широкой аудитории: медиаторские туры с кураторами и авторами инсталляций, лекции ученых и исследователей городской жизни, паблик-токи и различные практики, направленные на расслабление и смену ритма вечно бегущих жителей мегаполиса.

О фестивале

Первый фестиваль "Архитектура для людей" прошел в 2024 году, собрав более 31 тыс. гостей, и стал первым архитектурным форумом. Посетители проходили через настоящий "Лабиринт эмоций", созданный десятью ведущими архбюро.