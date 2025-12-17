На Камчатке из-за циклона закрыли 80 км трассы

Движение всех видов транспорта ограничено на участке автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Участок трассы регионального значения протяженность 80 км закрыт на Камчатке из-за циклона, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Днем 17 декабря ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 187-го по 267-й километр автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, между поселками Козыревск и Ключи. Дорога закрыта в связи с обильными дождевыми и снежными осадками и гололедицей. Скопления автотранспорта там не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.

Циклон подошел к югу Камчатки в ночь на 16 декабря, он принес в районы полуострова дождь и усиление ветра порывами до 25 м/с. Дорожники устраняют последствия удара стихии. До конца недели в регион подойдет еще один циклон.