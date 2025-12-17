Вильфанд: в Москве задержится оттепельная погода

Это может привести к сильной гололедице, отметил научный руководитель Гидрометцентра России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Температура на 5-6 градусов выше нормы прогнозируется в Москве до конца этой недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Оттепельная погода в столице уже наступила: и днем, и ночью температура мало будет меняться, она будет около нулевой отметки. Ожидается беспросветная облачность, солнца не будет, мрачновато. В среду местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура при этом во все дни будет примерно на 5-6 градусов выше нормы", - сказал он.

По его словам, на выходных ситуация существенно не изменится, будет преимущественно облачно, но без осадков из-за высокого давления. Однако главной проблемой такой теплой погоды будет являться сильная гололедица. На дорогах следует быть предельно аккуратным.