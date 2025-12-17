"Авито работа": число резюме с упоминанием офлайн-курсов за год выросло на 24%

Люди все чаще обращаются к практическому обучению, где можно получить концентрированный набор компетенций, говорится в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество резюме, в которых соискатели отмечают прохождение офлайн-курсов, за год выросло почти на четверть. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Авито работы", которые есть в распоряжении ТАСС.

"В январе - ноябре 2025 года число резюме, в которых соискатели отмечают прохождение офлайн-курсов, выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что люди все чаще обращаются к практическому обучению, где можно получить концентрированный набор компетенций. Число упоминаний в резюме о прохождении мастер-классов увеличилось на 23%, и даже такие форматы обучения, как тренинги, демонстрируют рост в 10%", - говорится в сообщении.

Наибольшую динамику упоминаний в резюме о прохождении офлайн-курсов показывают SMM-специалисты - плюс 84% за год и маркетологи - плюс 47%. О пройденных мастер-классах стали чаще говорить претенденты на место шеф-повара (+56%) и на вакансию флориста (+44%). Таким образом, потребность в постоянном развитии компетенций и навыков наблюдается как в digital-сферах, так и в линейных отраслях.

"В ближайшие годы навык станет ключевой валютой на рынке труда. Компании будут более конкретными в формулировках своих требований к специалистам, а кандидаты - в демонстрации своих сильных сторон и умений. Навыкоцентричная модель трудоустройства сделает рынок прозрачнее и позволит обеим сторонам быстрее находить совпадение ожиданий. Те, кто системно инвестирует в собственное развитие, получат преимущество в конкуренции за самые перспективные позиции", - приводятся в исследовании слова директора по развитию "Авито работы" Романа Губанова.

Аналитики рассказали, что соискатели стали на 22% чаще по сравнению с прошлым годом упоминать и о повышении квалификации. Количество таких резюме на вакансии преподавателей увеличилось на 67%, а на должности бухгалтеров - на 33% год к году.

В вакансиях, опубликованных на "Авито работе" по всей России, заметнее всего количество предложений о повышении квалификации увеличилось в общественном питании - на 152% по итогам осени 2025 года в сравнении с таким же периодом прошлого года.