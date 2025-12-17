В Приморье онкобольные будут получать 100% компенсацию проезда к месту лечения

Законопроект был принял сразу в трех чтениях на очередном заседании Законодательного собрания региона

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Жители Приморского края с онкологическими заболеваниями будут получать стопроцентную компенсацию расходов на проезд к месту лечения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"В Приморском крае введена новая мера соцподдержки, направленная на помощь жителям региона, страдающим от онкологических заболеваний. Согласно новой норме, пациенты, направляющиеся в медицинские организации вне места постоянного проживания для консультаций, обследований и лечения, получат право на полную компенсацию стоимости проезда в общественном междугороднем транспорте и железнодорожном транспорте дальнего следования. Законопроект был принял сразу в трех чтениях на очередном заседании Законодательного собрания Приморского края в среду, 17 декабря", - сказали в пресс-службе.

Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая отметила, что ранее государственная социальная помощь на транспортные расходы предоставлялась только малоимущим онкобольным и ограничивалась суммой до 20 тысяч рублей в год.

"Новая мера существенно расширяет поддержку: с 1 января 2026 года компенсация будет предоставляться без ограничения по количеству поездок и независимо от материального положения пациента", - заявила глава регионального министерства.

В правительстве отметили, что данная мера затронет около 600 человек, нуждающихся в регулярных поездках для получения специализированной медицинской помощи, а также позволит значительно снизить финансовую нагрузку на онкологических пациентов и их семьи.