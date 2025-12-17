В Москве прогнозируют облачную погоду и до 2 градусов тепла

В ночь на 18 декабря температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь, местами гололедица и температура до плюс 2 градусов ожидаются в Москве 17 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет от нуля до двух градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.