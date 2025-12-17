Развитие АПК Донбасса и Новороссии станет отдельной темой работы Госсовета

Отдельная подкомиссия будет создана в 2026 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Отдельная подкомиссия, которая займется вопросами развития агропромышленного комплекса (АПК) Донбасса и Новороссии, будет создана в 2026 году в структуре комиссии Государственного совета по направлению "Сельское хозяйство". Об этом сообщил ТАСС возглавляющий комиссию губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Недавно поступила инициатива от сенаторов Донбасса и Новороссии о том, чтобы сделать подкомиссию по развитию сельского хозяйства в этих территориях в составе комиссии отдельно, рассматривать программы развития сельских территорий Донбасса и Новороссии отдельно в составе нашей комиссии. Думаю, что Минсельхоз РФ этот вопрос примет и мы, конечно же, такую подкомиссию создадим", - сказал он.

Владимиров отметил, что соответствующая подкомиссия может быть создана уже в начале следующего года. Он добавил, что план работы комиссии Госсовета на 2026 год сформирован, но может быть скорректирован с учетом поступающих предложений и экономической ситуации.