Волонтеры МГЕР доставили в ДНР более 5 тонн гуманитарной помощи за год

Для жителей привезли самое необходимое, сообщил заместитель председателя по работе в исторических регионах Сергей Добровольский

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Свыше 5 тонн гуманитарной помощи доставили волонтеры Молодой Гвардии Единой России (МГЕР) ДНР и организации "Молодая республика" жителям освобожденных населенных пунктов региона. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя МГЕР по работе в исторических регионах Сергей Добровольский.

"Для жителей мы привезли самое необходимое: более 5 тонн продуктов, чистой воды, средств гигиены и других важных вещей. Но наша задача была не просто развезти помощь. Куда важнее было встретиться, поговорить по душам, выслушать и понять, какая поддержка нужна в каждом конкретном случае", - ответил Добровольский на вопрос о работе в освобожденных населенных пунктах ДНР.

Он добавил, что речь идет о помощи, доставленной в этом году. Волонтеры побывали почти в десяти освобожденных населенных пунктах, включая Горняк, Курахово и Селидово. Помощь нуждающимся остается в числе приоритетов организации в Донбассе и Новороссии на 2026 год. "Будем продолжать эту работу столько, сколько потребуется, потому что это - наша общая земля и наша общая ответственность", - заключил Добровольский.