Студентам вузов и колледжей Приморья увеличат выплату за рождение ребенка

Ежемесячное пособие составит 15 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли закон об увеличении ежемесячной выплаты студентам вузов и колледжей - с 10 до 15 тыс. за рождение ребенка с 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"С 2026 года право на выплату получат мать или отец ребенка - студент очной формы обучения как вузов, так и государственных профессиональных образовательных организаций. Ограничение по уровню дохода отменяется. Условие получение ежемесячной выплаты - постановка матери на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Размер ежемесячной выплаты составит 15 тыс. рублей",-пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что сейчас выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется студентам очной формы обучения вузов Приморского края, имеющим ребенка до трех лет, если доход семьи ниже прожиточного минимума. Эти условия сохраняются для студентов, которые уже получают выплату, а также для тех, чьи дети родились до 1 января 2026 года.

В пресс-службе отметили, что новые условия будут действовать для студентов, ставших родителями с 1 января 2026 года. Мера поддержки носит срочный характер и будет предоставляться до 31 декабря 2028 года.