Установленный на острове Врангеля 100 лет назад флаг СССР передали в музей ТОФ

Он символизировал суверенитет Советского Союза над арктической территорией

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Флаг СССР, который в 1924 году был установлен на острове Врангеля для утверждения суверенитета страны, передан в музей Тихоокеанского флота на вечное хранение, передает корреспондент ТАСС с церемонии передачи.

"Сегодня Музей Тихоокеанского флота пополнится одной из уникальных реликвий [флаг СССР], которая поступит на вечное хранение в фонды нашего музея", - сказал заведующий военно-историческим музеем Тихоокеанского флота Евгений Журавлев.

27 октября 2025 года гидрографическое судно "Антарктида" Тихоокеанского флота завершило совместную с Русским географическим обществом (РГО) экспедицию на остров Врангеля с исторической миссией. В рамках экспедиции экипаж судна совместно со специалистами РГО провел комплексные исследования прибрежной акватории острова и территории одноименного заповедника. Ключевым проектом экспедиции стали памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию установки флага СССР на острове, в том числе реставрация с заменой исторического флага и закладка капсулы с посланием потомкам.

"Этот флаг символизировал то, что на острове Врангеля мы навсегда, и этот суровый край был закреплен официально, юридически за Советским Союзом. <...> Сейчас на острове Врангеля [установлен] другой флаг, но не менее значимый - это флаг Российской Федерации", - отметил заместитель командующего Тихоокеанского флота по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артемов.

В 1924 году Советский Союз направил канонерскую лодку "Красный Октябрь" к острову Врангеля для утверждения суверенитета над этой арктической территорией, на которой ранее обосновались иностранные поселенцы незаконно проникшие на остров. Корабль вышел из Владивостока 20 июля, достиг острова 19 августа, где уже 20 августа экспедиция под руководством гидрографа Бориса Давыдова торжественно подняла советский флаг - металлический лист, окрашенный в красный цвет с выбитыми буквами СССР.

Во время экспедиции были сняты незаконно установленные флаги, установленные поселенцами-браконьерами, демонтирован геодезический знак США, а также составлен акт о причиненном ущербе. Канадских колонистов, пытавшихся заявить права Британской империи, вывезли с острова и в последующем депортировали на родину.