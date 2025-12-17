Луговой: оборот дропов в РФ составляет более 500 млрд рублей в месяц

По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, в России параллельно легальной финансовой системе существует теневая платежная система

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 500 млрд рублей в месяц проходит через дропов, в первую очередь их используют для налоговой оптимизации. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

"По моим оценкам, оборот дропов в российской финансовой системе на сегодняшний момент, мягко говоря, более 500 млрд рублей в месяц. <…> Я считаю, что по структуре, базово дропы используются в налоговой оптимизации", - сказал Луговой.

По словам депутата, в РФ параллельно легальной финансовой системе существует теневая платежная система, которая может обеспечить как банк любой безналичный платеж. Дропы в этой системе, помимо налоговой оптимизации, используются для ведения теневого бизнеса, добавил он. Это, прежде всего, отметил политик, обеспечение игр в онлайн-казино, а также криптосделки.

"Можно смело говорить о том, что создается такая сеть, преступная сеть. А учитывая, как мы сейчас видим, что в этом участвуют еще иностранные компании, то можно говорить о создании транснациональной преступной сети", - заключил Луговой.