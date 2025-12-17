МТС Live: средняя цена на концерты в России с начала года выросла на 21%

По данным билетного сервиса, в 2025 году индустрия вышла на допандемийные показатели с ростом продаж билетов на 49%, сегмент коммерческих выставок показал прирост на 30%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Средняя цена билета в российские театры увеличилась на 7% - до 2 424 рубля с января по ноябрь 2025 года, средняя стоимость билетов на концерты выросла на 21% - до 2 625 рублей, средняя цена на мюзиклы не изменилась по сравнению с прошлым годом и составляет 3 141 рубль. Об этом сообщили ТАСС в МТС Live (Ticketland и Ticketscloud).

По данным билетного сервиса, в 2025 году индустрия концертов вышла на допандемийные показатели с ростом продаж билетов на 49%, сегмент коммерческих выставок показал прирост на 30%, а театральные постановки прибавили 13% год к году.

Главный рост года - концерты. Индустрия концертов вышла на докризисные показатели в деньгах и стала главным драйвером офлайн-развлечений: объем продаж на них вырос на 49% (к концу года рост прогнозируется на уровне 30%), а количество проданных билетов - почти на четверть (+24%). Средняя стоимость билета поднялась на 21% - до 2 625 рублей.

Театральные постановки также демонстрируют положительную динамику: объем продаж (GMV) на них в январе - ноябре вырос на 13%, количество билетов - на 5%, средняя цена билета увеличилась на 7% - до 2 424 рубля.

Интерес к мюзиклам остается стабильным: GMV увеличился на 6%, посещаемость - на 5%, средняя цена не изменилась по сравнению с прошлым годом и составляет 3 141 рубль.

Сегмент коммерческих выставок показывает уверенный рост: средняя цена выросла на 24%. В 2025 году купить билет на выставку можно было в среднем за 623 рубля.

Растет спрос на детские постановки - в денежном выражении сегмент вырос на 15%, а в продаже билетов - на 5%. Билеты на детские развлечения в среднем можно было купить в этом году за 1 616 рублей: это на 9% больше, чем годом ранее.