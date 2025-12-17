В некоторых регионах юга потеплеет

Но местами сохранятся заморозки

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Потепление ожидается в некоторых регионах юга России в среду, максимально температура воздуха в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края прогреется до 11-13 градусов. Однако в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях сохранятся заморозки и пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, сообщили в региональных гидрометцентрах.

Так, в Крыму среднесуточные температуры воздуха на 1-2 градуса выше климатической нормы, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая. Она уточнила, что в среду днем воздух прогреется до 8 градусов тепла. В четверг ночные температуры составят от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на южном побережье - до 5 градусов тепла. Днем в четверг столбики термометров поднимутся до 6-11 градусов тепла.

В Адыгее, где во вторник на равнине выпал первый в этом сезоне мокрый снег, со среды прогнозируют небольшое потепление до 6 градусов в дневные часы, снег местами пройдет только в горах. В ночные часы сохранится мороз до 1-3 градусов. В Калмыкии со среды тоже начнется небольшое потепление. Температура воздуха днем в среду и четверг составит около нуля градусов, по ночам сохранятся заморозки до 3-5 градусов.

В Краснодаре 17 декабря ожидается переменная облачность без существенных осадков, местами - туман, ночью и утром - гололедно-изморозевое отложение. Ночью и в утренние часы столбики термометров опустятся до минус 2 градусов, днем воздух прогреется до 3-4 градусов тепла. В целом в Краснодарском крае в среду температура воздуха максимально опустится до минус 6 градусов, местами в юго-восточных предгорных районах - до минус 9, в горах - до минус 11. В то же время на Черноморском побережье днем ожидается до 13 градусов тепла, ночью температура воздуха может опуститься до 2 градусов со знаком минус.

На Дону и Волге

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах - гололедицу. В Ростове-на-Дону во второй половине дня температура воздуха поднимется до 2 градусов тепла.

Умеренные осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируются в среду и в Волгоградской области. По данным регионального гидрометцентра, днем столбик термометра поднимется до плюс 3 градусов, ночью температура воздуха опустится до минус 1-6 градусов, при прояснениях - до минус 12. На дорогах региона 17 декабря ожидается гололедица.

В Астраханской области ветреная погода и слабые осадки сохранятся в середине рабочей недели. В среду, по прогнозам синоптиков, ночью похолодает до минус 8 градусов, а средняя температура воздуха днем составит минус 2 градуса. В регионе из-за сохраняющейся ветреной погоды продолжаются обрывы проводов электроснабжения, объекты переключают на резервные источники питания.