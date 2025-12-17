В Москве на колесе обозрения откроется резиденция Деда Мороза

Она начнет работать с 20 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Новогодняя резиденция Деда Мороза с 20 декабря начнет работать на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"Резиденция начнет работу 20 декабря. С 15:00 на территории комплекса будет проходить праздничная программа. Гостей ждет погружение в зимнее настроение: встреча с Дедом Морозом, игровые активности, яркие фотозоны", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что кульминацией открытия станет зажжение новогодней елки в 15:40, кроме того, колесо обозрения засветится в специальном праздничном световом сценарии.