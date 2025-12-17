Feedback: почти половина россиян начинают готовиться к Новому году за месяц

Главным символом Нового года жители страны считают украшенную елку, говорится в исследовании центра

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Почти половина россиян начинают подготовку к Новому году минимум за месяц, в то же время 40% опасаются, что к 31 декабря настроение "перегорит", говорится в исследовании центра Feedback, с результатами которого ознакомился ТАСС.

"45% россиян начинают готовиться к празднику минимум за месяц, однако отношение к раннему новогоднему оформлению остается неоднозначным: 42% воспринимают его положительно, тогда как 40% относятся отрицательно, опасаясь, что к 31 декабря настроение "перегорит", - говорится в исследовании.

Главным символом Нового года россияне считают украшенную елку (76%). На втором месте рейтинга - праздничный стол с традиционными блюдами (58%), за ним следуют ритуалы новогодней ночи: бой курантов, шампанское и загадывание желаний (53%). При этом 60% россиян обращают внимание на то, какому животному посвящен предстоящий год.

Также сообщается, что, по данным исследования, главным блюдом праздника является салат оливье, его выбирает больше трети россиян (36%). В тройке лидеров также мандарины (16%) и селедка под шубой (14%). В то же время заливную рыбу не выбрал никто из респондентов.

Исследование проводилось центром исследовательским центром Feedback в декабре 2025 года путем онлайн-анкетирования 2 000 россиян.