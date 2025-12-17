МГЕР усилит поддержку храмов Донбасса в 2026 году

Как сообщил заместитель председателя организации по работе в исторических регионах Сергей Добровольский, особое внимание также будет уделено поддержке участников и ветеранов СВО

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) активизирует поддержку храмов Донбасса по проекту "Моя крепость", сообщил ТАСС заместитель председателя организации по работе в исторических регионах Сергей Добровольский.

"В этом году мы запустили важное духовное направление в рамках проекта "Моя крепость": поддерживаем храмы, организовываем субботники, провели крестный ход в Никольском монастыре. В 2026 году мы значительно увеличим количество таких мероприятий, помогая восстанавливать не только стены, но и духовные связи", - сказал Добровольский.

Он добавил, что среди других направлений, на которых сделают акцент в 2026 году, - поддержка участников и ветеранов СВО, их семей, патриотическое воспитание, информирование молодежи о предстоящих выборах в Думу. По словам Добровольского, в этом году молодежи особенно запомнилась работа в селе Никольское под Угледаром.

"Вместе с прихожанами мы помогали расчищать территорию Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, который сильно пострадал. А в День народного единства прошли вместе крестным ходом - это был момент особого единения и веры в то, что разрушенное будет восстановлено", - заключил собеседник агентства.

Проект "Моя крепость" реализуется в ДНР с этого года. Он включает субботники в храмах, уборку строительного мусора, выдачу воды прихожанам и духовные беседы священников с молодежью.