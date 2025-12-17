В Поморье внедрили операцию на артериях, предотвращающую ампутации ног

Проведение таких операций особенно актуально для больных с сахарных диабетом

АРХАНГЕЛЬСК, 17 декабря. /ТАСС/. Эндоваскулярную (внутрисосудистую - прим. ТАСС) операцию по восстановлению просвета артерий на всем протяжении нижних конечностей впервые внедрили в Архангельской области. Проведение манипуляции через доступ на стопе или через два доступа - сверху и снизу - под контролем УЗИ позволяет предотвратить ампутации ног у пациентов или снизить их уровень, рассказал ТАСС врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич Александр Полисадов.

"Раньше мы брали пациентов, у которых были изолированные поражения, например, в подвздошном сегменте, либо бедренном, подколенная артерия, либо берцовые. Сейчас мы стали использовать педальный доступ, то есть через стопу, и теперь мы можем использовать два доступа. Основной доступ через бедренную артерию. Второй доступ, как туз в рукаве, позволяет нам брать так называемые "тотальные ноги", то есть мы восстанавливаем просвет артерий нижних конечностей на всем протяжении. Эти операции направлены на то, чтобы снизить уровень ампутации. Мы даже уходим от больших ампутаций, и пациенты из больницы уходят на своих ногах", - сказал Полисадов.

Операция проводится под контролем УЗИ. Хирурги заводят специальные инструменты через проколы в бедренной артерии и на стопе. Если доступ через сосуд на бедре невозможен, можно обойтись только педальным доступом. Раньше, при использовании только верхнего прокола, в ряде случаев не получалось пройти плотную кальцинированную бляшку на определенном уровне.

"Мы останавливались, и, соответственно, ампутация у такого пациента была высокая, - пояснил собеседник агентства. - Сейчас под контролем УЗИ делается пункция артерии, мы сверху и снизу инструментами проходим поражение и, можно сказать, прочищаем артерию". После манипуляции в пораженной ноге восстанавливается кровоток практически в 99% случаев.

Однако, добавил Полисадов, избежать ампутаций удается не всегда, в запущенных случаях, когда уже возникли язвы и некрозы. Но при этом получается обойтись минимальной ампутацией, например, убрать только пораженные пальцы или часть стопы, а не отрезать ногу высоко.

Постоянное наблюдение и контроль

После вмешательства пациентов берут на контроль, поскольку в просвете артерий вновь могут появиться холестериновые бляшки, кровоснабжение вновь нарушится. "Мы с коллегами из гнойной хирургии берем их на карандаш, особенно тяжелых, с многоуровневым поражением, поскольку на амбулаторном этапе часть пациентов могут "потеряться". А им надо через месяц, три-шесть, через год делать УЗИ и смотреть состояние артерий. Поэтому мы их приглашаем для дальнейшего обследования и возможного лечения, сами звоним", - сказал Полисадов.

Хирург отметил, что в дальнейшем планируется наращивать число таких операций.