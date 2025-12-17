На Камчатке почти 400 придомовых проездов не внесли в список снегоочистки

По материалам прокурорской проверки завели уголовное дело о халатности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 декабря. /ТАСС/. В столице Камчатки почти 400 внутриквартальных проездов не были включены в список для снегоочистки, что значительно ухудшило дорожную обстановку в городе после нескольких циклонов. Об этом сообщает краевая прокуратура.

"Установлено, что 374 придомовых проезда не вошли в перечень территорий для расчистки в рамках заключенных МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" девяти муниципальных контрактов на снегоочистку. Муниципальным заказчиком 10 и 13 декабря проведены закупки по определению подрядных организаций на содержание указанных территорий, по результатам которых не подано ни одной заявки. Зимнее содержание не обеспечено", - сообщает ведомство.

По материалам прокурорской проверки ранее было возбуждено уголовное дело о халатности. С 9 по 15 декабря в отделение неотложной травматологической помощи с травмами, полученными в результате падения на гололеде, обратился 51 человек.

На Камчатке с начала декабря прошло несколько циклонов, в том числе и с ледяным дождем.