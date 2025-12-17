В Новгородской области запретили публиковать в сети данные о БПЛА

Указ вступил в силу с 17 декабря

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Александр Дронов подписал указ об ограничении публикации в интернете информации о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона. Документ вступил в силу с 17 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Новгородской области вводятся ограничения на публикации материалов, в том числе фото и видео, имеющих сведения о применении и последствиях применения беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Соответствующий указ подписан губернатором Александром Дроновым и вступил в силу сегодня, 17 декабря. Речь идет об обнародовании информации, позволяющей идентифицировать тип БПЛА, место нахождения (падения), запуска или траекторию его полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенного ущерба, а также сведений о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Ограничения, установленные указом, не распространяются на размещение информации правоохранительными органами, федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, осуществляющими деятельность на территории региона, губернатором, исполнительными органами Новгородской области и органами местного самоуправления региона в СМИ и интернете. Также ограничения не касаются распространения информации со ссылкой на источник ее размещения.