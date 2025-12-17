Политолог Кайирлапов прокомментировал вручение премии мира Мирзиёеву

Эксперт отметил, что присуждение награды президенту Узбекистана является признанием его вклада в безопасность Евразии

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /ТАСС/. Присуждение президенту Шавкату Мирзиёеву международной премии мира имени Льва Толстого оценивают в Узбекистане как признание его заслуг в создании прочной основы стабильности и устойчивого развития региона Центральной Азии и укрепления евразийский безопасности. Об этом ТАСС сообщил политолог Александр Кайирлапов.

"В Узбекистане рассматривают присуждение президенту Шавкату Мирзиёеву этой премии как оценку его огромного личного вклада в укрепление евразийской безопасности и заслуг в создании в регионе атмосферы доверия, равноправного диалога и уважения интересов и прав всех сторон. В этой связи символично, что наряду с узбекским лидером премия присуждена и главам Киргизии и Таджикистана, которые также внесли большой вклад в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии", - сказал Кайирлапов.

Эксперты, по его словам, особо отмечают тот факт, что главы трех соседних стран региона во многом благодаря инициативе узбекского лидера сумели найти взаимоприемлемые решения и урегулировать все застарелые и крайне чувствительные пограничные вопросы и проблемы водопользования, которые, несмотря на десятки заседаний переговорных комиссий, не удавалось разрешить с момента распада Советского Союза. Эти проблемы были причиной целого ряда пограничных инцидентов и конфликтов и, как следствие, становились препятствием на пути дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных отношений трех стран.

По мнению политолога, договоренность, достигнутая в Худжанде 31 марта 2025 года, о точке стыка границ трех стран и Худжанская декларация о вечной дружбе не просто фактически завершили формирование системы безопасности в регионе, но и означают практическую реализацию идеи Мирзиёева о том, что безопасность и развитие Центральной Азии должно строится на принципах равноправного диалога и учета интересов всех стран региона.

Международное признание

Политолог также отметил, что в жюри премии мира имени Льва Толстого входят известные политические и общественные деятели из стран БРИКС, ШОС и "Большой двадцатки", это означает, что усилия Мирзиёева по поддержанию и укреплению мира признаются далеко за пределами Центральной Азии. В этой связи можно говорить о вкладе Узбекистана в формирование справедливого и безопасного миропорядка, основанного на взаимодействии суверенных государств, уважающих международное право и интересы друг друга.