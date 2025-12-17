Названы самые популярные у россиян блюда для праздничного стола из кино

Ими стали курица в меду из сериала "Игра престолов" и заливная рыба из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", свидетельствуют данные опроса онлайн-кинотеатра Kion и торговой сети "Перекресток"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Курица в меду из сериала "Игра престолов" и заливная рыба из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" стали самыми популярными блюдами из кино, которые россияне хотели бы видеть на праздничном столе. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-кинотеатра Kion и торговой сети "Перекресток", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Онлайн-кинотеатр Kion и торговая сеть "Перекресток" провели совместный опрос среди россиян, какие культовые блюда из фильмов и сериалов они бы подали на праздничный стол. Фаворитами стали курица в меду из сериала "Игра престолов", знаменитая заливная рыба из советской классики "Ирония судьбы, или С легким паром!" - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, курицу в меду в качестве праздничного угощения выбрали 28% опрошенных, заливную рыбу - 27,9%. В тройку лидеров также вошла пицца из "Черепашек-ниндзя" (27,5%). В числе популярных киноблюд респонденты также назвали сливочное пиво из серии фильмов о Гарри Поттере (23,5%) и яблочный штрудель из фильма "Бесславные ублюдки" (22,4%).

Опрос показал, что кино остается важной частью новогодних традиций россиян. По данным пресс-службы, более половины респондентов (51,2%) смотрят фильмы и сериалы в праздники обязательно, еще 36,5% делают это время от времени. Лишь менее 13% участников исследования включают новогоднее кино редко или почти никогда.

Лидером среди фильмов, создающих праздничное настроение, по-прежнему остается "Ирония судьбы, или С легким паром!", которую выбрали 66,5% опрошенных. Далее следуют фильм "Один дома" (53,2%) и серия фильмов о Гарри Поттере (31,9%). В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 45 лет из разных регионов страны.