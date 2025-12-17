В Хабаровске рассмотрят иск к городу об увеличении оклада учителям

Основным исковым требованием стало установление оклада учителям не ниже минимального размера оплаты труда

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный суд Хабаровска 29 декабря начнет рассмотрение иска к администрации города, касающегося зарплат учителей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрение иска начнется 29 декабря", - сказали в суде.

Иск к одной из хабаровских школ, к городскому управлению образования и администрации был подан учителем, членом регионального отделения профсоюза работников образования "Учитель" Екатериной Агошиной. Иск к администрации суд выделил в отдельное производство. Как пояснил агентству юрист Олег Самсонов, который ведет дело, это иск о внесении изменений в положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций Хабаровска. "Основное требование - установление оклада учителям не ниже минимального размера оплаты труда", - уточнил Самсонов. Оклад педагогического работника составляет 12 247 рублей, МРОТ с 1 января 2026 года будет составлять 27 093 рубля.

В конце ноября в СМИ появились публикации о планируемом повышении оклада педагогам. В начале декабря глава Хабаровского края Дмитрий Демешин анонсировал, что с 2026 года оклады учителей повысятся на 25%, будет изменена система компенсационных и стимулирующих выплат, их собираются установить в абсолютных значениях, что должно упростить повышение окладной части зарплаты педагогов в последующие годы. Рост окладов коснется 19 тыс. учителей, преподавателей и воспитателей. Первые выплаты по обновленной системе с перерасчетом с 1 января 2026 года, как сообщалось, педагогические работники получат в марте.

Как отмечается в обращении к Демешину на сайте хабаровского регионального отделения профсоюза "Учитель", планируемый в 2026 году базовый оклад учителя, отработавшего норму часов, в который не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты, не будет гарантировать получение им минимального размера оплаты труда. Профсоюзная организация просила принять постановление, включающее в себя установление базового оклада педагогических работников на уровне не менее одного МРОТ.

Как сообщил ТАСС министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, компенсационные и стимулирующие выплаты сохранятся на уровне 2025 года, он подтвердил, что эти выплаты будут рассчитываться в абсолютных значениях. В управлении образования администрации Хабаровска также отметили, что педагоги ощутят реальное повышение заработной платы. "Очень важно, что повышается именно оклад, а не размер стимулирующих выплат, ведь от оклада рассчитывается материальная помощь, пенсионное содержание и другие выплаты", - сказали в управлении.