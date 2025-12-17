В Москве увеличивали интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро
06:41
обновлено 07:22
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Поезда на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена следовали с увеличенными интервалами из-за человека на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Позднее в ведомстве сообщили о восстановлении движения на линии.
В новость внесены изменения (10:22 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.