Комитет ГД поддержал предоставление отпуска для командированных в зону СВО

Речь идет также о Сирии и Афганистане

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект о предоставлении неоплачиваемого отпуска сроком до 35 календарных дней в год для ветеранов боевых действий, направлявшихся в командировки для выполнения задач в зону СВО, Сирию и Афганистан. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 16 закона "О ветеранах". Проект был подготовлен правительством РФ для повышения уровня социальной защищенности лиц, направлявшихся для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года, имеющих особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавших на указанных территориях в общей сложности не менее шести месяцев, либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.

"У нас по закону о ветеранах есть отдельная категория - ветераны боевых действий - это гражданские специалисты, которые сейчас в зоне СВО, которые были в Афганистане, которые были в Сирии. То есть сейчас, если орган власти командирует на шесть месяцев, общий срок, то такой статус может быть присвоен, это, например, те, кто работает в строительной сфере, дорожной сфере, электроэнергетике, у них, в соответствии с законом о ветеранах, очень небольшой набор мер социальной поддержки, и этим законом вводится дополнительная мера - это возможность без содержания отпуска 35 дней", - пояснил ТАСС председатель комитета Ярослав Нилов.

Кроме того, нововведения затрагивают лиц, направлявшихся в командировку в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года и тех, кто был откомандирован в Сирию с 30 сентября 2015 года для обеспечения выполнения специальных задач.