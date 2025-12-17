Состояние пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей удовлетворительное

Они продолжают стационарное лечение

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Состояние двух детей, которые в начале ноября пострадали в ДТП на Крымском мосту, улучшилось до удовлетворительного, сообщили ТАСС в Минздраве Республики Крым.

8 ноября легковой автомобиль столкнулся с бетонным ограждением при попытке обгона пассажирского автобуса на автодорожной части Крымского моста. Сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека, двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Дети, пострадавшие в ДТП 8 ноября на Крымском мосту, в настоящее время продолжают стационарное лечение. На данный момент их состояние удовлетворительное", - сказали в Минздраве.