Потребители семи высокогорных сел Северной Осетии получат электричество до конца 2026 года

Работы проводятся в селах Куссу, Вакац, Фараскат, Задалеск, Моска, Мадзаска, Дзинага, Ханаз, а также в дачных товариществах "Ахсау" и "Ахсау-2"

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 декабря. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" электрифицируют новых потребителей в семи высокогорных селах Северной Осетии и двух дачных товариществах. Возведение новой инфраструктуры ведется на высоте 1,8 тыс. м, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" ведут строительство электросетевой инфраструктуры в горной местности Ирафского района на высоте 1,8 тыс. м. Работы проводятся в селах Куссу, Вакац, Фараскат, Задалеск, Моска, Мадзаска, Дзинага, Ханаз, а также в дачных товариществах "Ахсау" и "Ахсау-2". Технические мероприятия разработаны в соответствии с заявками о технологическом присоединении от собственников новых земельных участков", - говорится в сообщении.

В общей сложности к сетям подключат 280 потребителей. Часть из них получат доступ к электроэнергии уже в ближайшее время. В условиях сложного горного рельефа уже установлены три трансформаторные подстанции общей мощностью 360 кВА, построено шесть километров воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-6 кВ.

"В настоящее время выполняется подключение построенных энергообъектов к основным электросетям от подстанции 35 кВ "Фаснал". После их ввода в эксплуатацию 80 новых потребителей будут обеспечены электроэнергией", - пояснили в компании.

Специалисты "Севкавказэнерго" смонтировали 180 опор и более пяти км современного самонесущего изолированного провода. Он устойчив к воздействию окружающей среды и природным явлениям. Работы по строительству электросетевой инфраструктуры в горной местности Ирафского района продолжатся в 2026 году.