РПЦ: 800 частных клиник по всей России отказались от проведения абортов

Такая цифра говорит о высокой демографической сознательности бизнеса, отметил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Число российских частных клиник, отказавшихся от абортов, возросло до 800, подобная цифра говорит о высокой демографической сознательности бизнеса. Об этом ТАСС рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее заместитель губернатора - министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова сообщила, что первая частная сеть медицинских центров в регионе приняла решение отказаться от проведения абортов.

"Теперь, после решения одной из крупнейших сетей частных медицинских центров Свердловской области добровольно отказаться от проведения абортов, в России насчитывается 800 частных клиник, которые прекратили проводить эти операции. Это говорит о высоком уровне демографической сознательности бизнеса, решившего откликнуться на призыв Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и реально защитить право женщины на материнство", - сказал отец Федор.

Он напомнил, что перевод абортов в государственные медучреждения с налаженной медико-социальной работой с беременными женщинами в состоянии репродуктивного выбора позволяет повысить уровень рождаемости в стране. "В частности, в Республике Крым, где частные клиники в конце 2023 года добровольно отказались от лицензии на проведение абортов, суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года вырос на 3,3%", - сообщил священник.

"Решение клиник Свердловской области, как и всех 800 частных медучреждений нашей страны, - пример того, как инициатива власти и церкви, а также ответственность и сознательность делового сообщества могут внести практический вклад в защиту жизни и исправление демографической ситуации в нашей стране", - заключил глава патриаршей комиссии.

В 2022 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением вывести аборты из частных клиник. По словам предстоятеля церкви, в результате вывода абортов из коммерческой сферы "исчезнет стимул гнаться за прибылью за счет уничтожения детских жизней". По данным Росздравнадзора, 100% частных клиник нарушают законодательство в сфере абортов: не соблюдают "неделю тишины", рекламируют аборты, готовы их делать в день обращения, в том числе после 12 недель, что является криминальным абортом, не оказывают психологических консультаций женщинам в состоянии репродуктивного выбора.