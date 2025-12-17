В Якутске разработают дорожную карту для поддержки молодежных инициатив

В городе начал работу первый форум "Лидеры креативной Арктики"

ЯКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Форум "Лидеры креативной Арктики" открылся в Якутске, по его итогам сформируют дорожную карту для поддержки молодежных инициатив в креативном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий (АГУИККИ).

"Мероприятие, посвященное роли образования в развитии креативных индустрий Арктики и Дальнего Востока, собрало студентов, экспертов и представителей власти, чтобы выстроить эффективную цепочку "образование - студенческий проект - акселерация - рынок", - рассказали журналистам в пресс-службе. - По итогам форума <...> будут сформированы практические решения и дорожная карта для поддержки молодежных инициатив в креативном секторе макрорегиона".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, привлечено около 100 студентов ссузов и вузов Якутии, в том числе Магаданской области и Хабаровского края.

В своем приветственном слове ректор АГУИККИ Саргылана Игнатьева подчеркнула историческое значение события. "Сегодня мы стартуем уже в новом статусе - в статусе университета искусства, культуры и креативных индустрий. Это доверие и ответственность, оказанные нам Министерством науки и высшего образования РФ. "Лидеры креативной Арктики" - это площадка, где наша молодежь получает уникальную возможность создавать, развивать и масштабировать проекты для креативной экономики Якутии и России", - сказала она.

В декабре Арктический государственный институт культуры и искусств получил статус университета, став АГУИККИ. Является базовым, единственным региональным вузом в России, в котором готовятся кадры в области культуры и искусств для самого большого региона страны - северо-востока Арктической зоны. Один из лидеров в подготовке творческих кадров малочисленных народов Арктики.