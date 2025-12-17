НАК: украинские спецслужбы для вербовки молодежи используют соцсети

По словам официального представителя Национального антитеррористического комитета Андрея Пржездомского, это уже поставлено на поток

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы Украины используют соцсети для вовлечения молодежи в террористическую деятельность. Об этом сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

"Это основной инструмент", - сказал он. По его словам, это уже поставлено на поток.

Пржездомский отметил, что терроризм постоянно меняется, модифицируется. "Мы ощущаем это в реальном соприкосновении, при осуществлении мер по противодействию, не только боевому противодействию, но и профилактическому противодействию идеологии терроризма - происходит своего рода приспособление к обстановке. И в этом смысле можно сказать, что терроризм сегодня избрал тактику очень активного влияния на наше общество, и прежде всего, на его молодых граждан, на молодежь", - сказал он.