В Ханты-Мансийске побит рекорд по осадкам 52-летней давности

За сутки в административном центре Югры выпало 6,8 мм осадков

© Константин Веремейчик/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Рекорд по осадкам - 6,8 мм - зафиксирован в Ханты-Мансийске. Такое количество выпавшего снега оказалось выше предыдущего суточного рекорда 1973 года, сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

Как передает корреспондент ТАСС, в Ханты-Мансийске 15 и 16 декабря шел снег, в том числе сильный. Во многих дворах образовались сугробы, проезд на легковых машинах затруднен. В городе активно работает снегоуборочная техника, она расчищает дороги, парковки и проездные пути во дворах.

"За сутки в Ханты-Мансийске выпало 6,8 мм осадков. Предыдущий абсолютный максимум осадков для 16 декабря был зафиксирован в 1973 году и составил 6,3 мм", - сказала собеседница агентства.

Зафиксированное 16 декабря количество осадков стало абсолютным рекордом для этой даты за всю историю наблюдений в Ханты-Мансийске - более 100 лет. Как сообщали ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС, среднемесячная норма осадков в декабре для Ханты-Мансийска - 34 мм.

Ранее ГУ МЧС по Югре предупредило жителей, что 15 и 16 декабря в регионе ожидается сильный снег, метель и гололедица на дорогах. Автомобилистам рекомендуется использовать шины по сезону, внимательно соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.