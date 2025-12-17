Путин поздравил личный состав фельдъегерской службы РФ с профессиональным праздником

Президент России отметил, что ГФС занимает значимое место в системе госуправления

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Государственной фельдъегерской службы (ГФС) РФ с профессиональным праздником, отметив их самоотверженность и профессионализм.

"Сегодня Государственная фельдъегерская служба занимает значимое место в системе государственного управления, решает ответственные задачи по поддержанию надежной и четко функционирующей системы передачи информации. Сотрудники ГФС России осуществляют доставку важнейших документов президента Российской Федерации, органов законодательной, исполнительной и судебной власти России, глав государств и правительств Содружества Независимых Государств, а также препровождение корреспонденции, технической документации и образцов промышленных изделий за пределы нашей страны в рамках военно-технического сотрудничества", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что фельдъегерская служба бережно хранит и приумножает сложившиеся традиции, равняется на ветеранов. "Во многом благодаря вашей самоотверженности и профессионализму в кратчайшие сроки была организована оперативная доставка корреспонденции и обеспечена ее сохранность по вновь образованным фельдъегерским маршрутам в Донбасс и Новороссию", - добавил он.

"Вы по праву можете гордиться славной историей службы, многими поколениями предшественников, которые в самых сложных ситуациях неизменно проявляли высочайшую компетентность, стойкость и мужество", - указал президент в поздравлении сотрудникам ГФС. Он выразил уверенность, что фельдъегерская служба будет и дальше достойно исполнять свой долг, с честью служить Отечеству и народу России.

17 декабря в России отмечается День российской фельдъегерской связи - ежегодный профессиональный праздник сотрудников Государственной фельдъегерской службы РФ. Дата была установлена указом президента от 25 ноября 2025 года "в целях сохранения и развития исторических традиций, повышения престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи".