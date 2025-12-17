В ГД внесли законопроект о торговле лекарствами в передвижных аптеках

В документе указано, что такую торговлю можно будет вести в селах, где отсутствуют обычные аптеки

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект предусматривает, что эксперимент будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. В рамках эксперимента аптечные организации смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно будет вести в селах, где отсутствуют обычные аптеки.

При этом предполагается, что в передвижных аптечных пунктах нельзя будет продавать определенные лекарства. В частности, речь идет о препаратах, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Кроме того, под ограничения попадет продажа препаратов предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств, лекарств с содержанием спирта свыше 25% и препаратов, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов.