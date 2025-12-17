"Миссис Европа - 2025" Белик рассказала, как избегала конфликтов на конкурсе

Победительница заявила, что не обращала внимание на конфликтные ситуации

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Жительница Приморского края Анастасия Белик, победившая на конкурсе "Миссис Европа - 2025", избегала конфликтов с другими участницами, а с представительницей Украины общалась на тему семьи. Своими впечатлениями она поделилась на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Дальний Восток".

Титул "Миссис Европа" второй год подряд сохраняется за Россией. В конкурсе в Софии (Болгария) в сентябре Белик участвовала с лентой "Дальний Восток". По ее словам, другие участницы начали понимать, что она из России, на третий день. На вопрос, откуда она, Анастасия все равно отвечала, что с Дальнего Востока.

"Это все, что мне нужно было сказать. Конечно, возникли конфликтные ситуации, на которые я просто не обращала внимание. Я улыбалась и делала вид, что я ничего не слышу", - сказала она.

Белик отметила, что организаторы конкурса хорошо приняли ее, а с участницей из Украины они общались на темы конкурса и семьи. Она добавила, что в России сильная подготовка к таким выступлениям, однако из-за политический обстановки в мире не была уверена в том, что займет первое место.

"Когда назвали меня победительницей, [я испытала] шок, радость, принятие и абсолютную гордость за нашу страну, за наш край", - сказала она.

2 млн за инсайд

Победительница также рассказала, что неизвестные пытались добыть у ее близких конфиденциальную информацию про нее и конкурс.

"Звонили с разных номеров, предлагали круглые суммы денег, если моя мама что-нибудь расскажет про конкурс: может быть, я жаловалась на участниц с другой страны, может, меня кто-нибудь обижал, может, я что-нибудь не рассказала телевидению и газетам. Предлагали 2 млн рублей", - поделилась Белик.

По ее словам, подобные звонки прекратились только месяц назад.

Конкурс "Миссис Европа - 2025" проходил в Софии с 10 по 14 сентября. В нем приняли участие жительницы европейского континента, среди них представительницы стран ЕС, Турции, Сербии, Черногории, Украины в возрасте 22 до 43 лет.

Белик 31 год, она работает визажистом, вместе с мужем воспитывает восьмилетнего сына и занимается благотворительностью. В 2025 году она победила в конкурсе "Миссис Владивосток", а затем завоевала титул "Первая вице-миссис Россия Европа" на национальном этапе.