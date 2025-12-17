В Петрозаводске создадут второй в СЗФО центр по спасению конечностей

Хирургический корпус РБ СЭМП строят по федеральной целевой программе

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 декабря. /ТАСС/. Центр по спасению конечностей создадут в новом хирургическом корпусе Республиканской больницы скорой и экстренной медпомощи в Петрозаводске. Единственный подобный центр в федеральном округе есть только в Санкт-Петербурге, сообщил в своем Telegram-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По словам министра, создание подобного центра крайне необходимо. Чем дольше живут люди, тем больше у них страдают сосуды нижних конечностей. С каждым годом пациентов с такими проблемами становится все больше. Даже у молодежи могут образовываться тромбы вен и артерий конечностей, что приводит к фатальным последствиям, вплоть до ампутации ног.

"В связи с этим на базе нового хирургического корпуса Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи, который сейчас возводится, мы создадим уникальный центр по спасению конечностей. Такой центр на Северо-Западе есть только в Санкт-Петербурге. Все необходимое оборудование закупили, а специалисты проходят обучение", - сказано в сообщении.

Семиэтажный хирургический корпус РБ СЭМП строят по федеральной целевой программе. Там будут располагаться 12 операционных залов, отделение реанимации и интенсивной терапии на 30 коек, четыре рентген-отделения и другие подразделения. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков поручил до конца года завершить основные строительные работы и подготовиться к приему медоборудования.