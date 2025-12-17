В Николаевском районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за циклона
ХАБАРОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти из-за циклона ввели режим ЧС в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Анатолий Леонов.
"С 17 декабря введен режим чрезвычайной ситуации", - написал Леонов.
На территории Николаевского района метель, сила ветра - 6 м/с, порывы - до 17-20 м/с.
Занятия в школах отменены, ученики переведены на дистанционное обучение с 16 декабря.
В поселении Пуир частично повреждена кровля двухэтажного дома, в селе Красном пострадали кровли четырех домов, в населенном пункте Нижнее Пронге нарушена подача электроснабжения 44 частных домов, в поселке Озерпах без электроснабжения остались 14 домов. Полностью обесточены поселок Чныррах и село Константиновка.
На дорогах работает снегоуборочная техника.
Ранее синоптики предупреждали о циклоне в четырех районах на востоке Хабаровского края. Непогода затронула Николаевский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский районы.