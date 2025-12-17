Пленный из ВСУ: украинские солдаты прятались в подвале в ожидании ВС РФ

Иван Федино уточнил, что решение сдаться приняли из-за плотного минометного огня и сбросов с БПЛА со стороны ВС РФ, которые не давали ВСУ "даже нос высунуть"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ решили сдаться в плен заранее и ждали прихода российских военных в подвале, пытаясь согреться всем, чем можно. Об этом в видео, предоставленном Минобороны РФ, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Иван Федино.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы решили уйти с позиций: или сдадимся, или попадем в плен. Зашли в дом, нашли одежду, переоделись. В подвал затащили матрацы, одеяла - что было такое, чтоб более-менее можно было согреться. И прятались там, в этом подвале", - сказал Федино.

Он уточнил, что решение сдаться было принято из-за плотного минометного огня и сбросов с БПЛА со стороны ВС РФ, которые не давали украинским военным "даже нос высунуть". Пленный добавил, что командование ВСУ бросило их на произвол судьбы: "Надо было выводить нас с позиций, а не оставлять там ждать", - сказал он.