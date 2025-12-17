Во Всероссийской спартакиаде госслужащих примут участие около 100 тыс. человек

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что проведение спартакиады будет способствовать популяризации физкультуры и спорта в России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка 100 тыс. человек могут принять участие в I Всероссийской спартакиаде государственных и муниципальных служащих в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению спартакиады, сообщил губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев.

"Мы ожидаем, что в спартакиаде в общей сложности у нас, включая все этапы ее проведения, примут участие порядка 100 тыс. человек", - сказал он.

Миляев отметил, что проведение спартакиады будет способствовать популяризации физкультуры и спорта в России. Он подчеркнул, что профильная комиссия Госсовета в рамках своей работы взаимодействует и учитывает мнение всех субъектов РФ.

"Должен констатировать, что на сегодняшний день в субъектах реализуется огромное количество спортивных проектов, в том числе корпоративного характера, для этого и создаются новые спортивные объекты, адаптируются общественные пространства, создаются корпоративные лиги", - добавил губернатор.

Ранее Миляев сообщал о готовности Тульской области принять первую Всероссийскую спартакиаду государственных и муниципальных служащих. Соглашение о том, что регион станет одной из площадок ее проведения, было подписано с Центральным спортивным советом гражданских служащих в начале ноября на проходившем в Самаре Международном форуме "Россия - спортивная держава".