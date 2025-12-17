Комитет ГД поддержал упрощение возврата к медицинской работе для госслужащих

Нововведения обусловлены "нехваткой кадров управленческого звена и необходимостью привлечения более опытных специалистов в сферу здравоохранения", сообщается в пояснительной записке к законопроекту

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность в упрощенном порядке вернуться к фармацевтической или медицинской работе для госслужащих с профильным образованием. Документ на рассмотрение Госдумы внесла группа депутатов и сенаторов во главе с председателем профильного думского комитета Сергеем Леоновым (ЛДПР) в июле 2025 года.

Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Согласно действующему законодательству, граждане с фармацевтическим и медицинским образованием, которые не работали по специальности более пяти лет, могут вновь начать работать в соответствующих отраслях только после прохождения программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также получения аккредитации специалиста. Авторы инициативы предлагают ввести упрощенный механизм возвращения к медицинской и фармацевтической работе по полученной специальности для отдельных категорий граждан.

В частности, предлагается упростить этот процесс для работников госорганов в сфере охраны здоровья, а также для депутатов и сенаторов, которые работали в профильных комитетах Госдумы или Совфеда. Предполагается, что упрощенный механизм будет доступен госслужащим с профильным образованием, которые занимались государственной работой в сфере здравоохранения на протяжении всего периода, когда не участвовали в непосредственно медицинской или фармацевтической деятельности. Для возвращения к работе таким гражданам не нужно будет проходить программы профессиональной переподготовки - обязательными для них останутся только прохождение курса повышения квалификации и получение аккредитации специалиста.

Согласно законопроекту, конкретный перечень должностей, на которых госслужащие получат особый допуск к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности, установит правительство РФ. Перечень специальностей, при наличии которых граждане получат особый допуск, установит Минздрав.

