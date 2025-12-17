В Москве открылся международный конгресс по MICE-индустрии

Редакция сайта ТАСС

© Ксения Асафова/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Конгресс Meet Global MICE Congress, участники которого обсудят организацию международных деловых мероприятий, открылся в среду в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"В третий раз проходит наш форум, 34 страны и региона направили сюда своих представителей, состав участников - более 2,5 тыс. профессионалов отрасли. Что делает Москву городом удобным для проведения MICE-мероприятий? Наш город удобен и безопасен <...>, Москва - это вторая городская экономика в мире, и это одна из важнейших причин того, что Москва - туристический центр", - сказал, открывая конгресс, первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

Он подчеркнул, что Москва также является транспортным хабом, в городе есть сотни площадок для проведения деловых мероприятий и качественный сервис. Кроме того, в Москве легко сочетать деловую программу и культурный досуг.

К международному конгрессу Meet Global MICE Congress присоединились участники из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, СНГ, а также Индии и Китая.

Мероприятие ориентировано на профессиональное сообщество MICE-индустрии - людей, которые занимаются организацией конгрессов, выставок, корпоративных мероприятий и деловых путешествий. Это в том числе представители отельных сетей, конгрессно-выставочных площадок, культурных и развлекательных достопримечательностей. В экспозоне конгресса свои возможности презентуют Саудовская Аравия, Оман, Гонконг, Армения, а также Свердловская, Тюменская, Мурманская и Калининградская области и другие регионы.